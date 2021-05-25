Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.

Как сообщил журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, голландец подпишет с каталонским клубом контракт на 3 года. Отмечается, что трансфер Вейналдума одобрили капитан «Барсы» Лионель Месси, а также главный тренер Роналд Куман.

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Вейналдум перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» летом 2016 года и провел на «Энфилде» 5 сезонов.

В сезоне-2020/21 голландец поучаствовал во всех 38 матчах АПЛ и забил 2 мяча.

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