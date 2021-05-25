Зидан покинет «Реал»: об увольнении француза объявят на следующей неделе. Пост главного тренера мадридцев займет Массимилиано Аллегри.
Эра Зизу в Мадриде закончилась, об этом сообщают испанские медиа. Ранее Зидан опроверг информацию о решении покинуть клуб и взял неделю на раздумья о будущем. Но, похоже, место главного тренера займет Массимилиано Аллегри, возглавлявший «Ювентус» с 2014-го до лета 2019 года. Итальянец не принимал предложения других клубов, ожидая звонка из «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Также в качестве претендентов на место главного тренера руководство «Реала» рассматривало Рауля и Йоахима Лёва.
Испанский источник
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утверждает, что об увольнении Зинедина Зидана объявят уже на следующей неделе.
В сезоне-2020/21 «Реал Мадрид» не завоевал ни одного трофея. Зидан работает с командой с 2019 года, до этого он уже тренировал «бланкос» с 2016-го по 2018-й.
- Аллегри пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза – обладателем Кубка Италии, дважды – Суперкубка Италии.
- Зидан – первый тренер в истории, выигравший три Лиги чемпионов подряд.
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