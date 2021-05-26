«Барселона» готова заменить вратаря Марк-Андре Тер Стегена на Джанлуиджи Доннарумму из «Милана», чей контракт истекает летом 2021 года и, скорее всего, не будет продлен.

По информации Football Italia , «Барса» предлагает 22-летнему голкиперу 10 миллионов евро за сезон – больше, чем «Ювентус».

Тер Стеген также не намерен покидать каталонский клуб. Слухи связывали его с переходом в дортмундскую «Боруссию», но журналист-инсайдер Фабрицио Романо опроверг их. Немец намерен продолжить выступления за «Барселону».

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Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года.

В сезоне-2020/21 пропустил 54 мяча в 48 матча, провел 15 сухих игр.

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