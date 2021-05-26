Антонио Конте может возглавить «Реал» в случае ухода из «Интера» и отставки Зинедина Зидана из мадридского клуба.

Ранее медиа сообщили о скором расторжении контракта Конте с «Интером» из-за несогласий с руководством. По данным As , 51-летний итальянец станет главным претендентом на место Зинедина Зидана в «Реале». В ноябре Конте рассказывал, что у него было несколько возможностей стать главным тренером мадридского клуба.

В сезоне-2020/21 Конте привел «Интер» к золоту Серии А, прервав девятилетнюю гегемонию «Ювентуса».

«Реал» остался в Ла Лиге вторым, уступив «Атлетико».

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