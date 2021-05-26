Аргентинский нападающий Серхио Агуэро после перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону» существенно потеряет в деньгах.
Diario Sport со ссылкой на Esport 3 сообщает, что 32-летний форвард согласился на понижение зарплаты в два раза без учета бонусов. Бонусные выплаты зависят от числа матчей, завоеванных титулов и других показателей. В «Сити» Агуэро зарабатывал примерно 12 миллионов евро в год.
- Летом аргентинец станет свободным агентом.
- Ранее сообщалось, что Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Челси».
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