Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом.
Как сообщает El Confidencial, аргентинец договорился с президентом каталонцев Жоаном Лапортой о подписании нового соглашения до июня 2023 года. Окончательные условия финансовой стороны контракта станут известны после аудиторской проверки, которую проходит «Барса». Несмотря на это, обе стороны намерены подписать соглашение и объявить об этом официально как можно скорее.
- В чемпионате Испании-2020/21 Месси забил 30 мячей в 35 матчах и отдал 9 голевых передач.
- Лео стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, но второй сезон подряд не выиграл «Золотую бутсу». До этого он завоевывал приз три года кряду.
- Действующее соглашение аргентинца с «Барсой» подойдет к концу 30 июня 2021 года. В Каталонии Месси зарабатывает около 70 миллионов евро в год.
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