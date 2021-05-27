На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошло возгорание. Арена «Реала» в данный момент реконструируется – возгорание случилось на месте проведения работ.

Масштабы аварии и причины возникновения пожара, произошедшего внутри объектов, на данный момент неизвестны. Несколько пожарных бригад отправились на «Бернабеу», чтобы потушить пожар, но это сделали сами рабочие, сообщает Mundo Deportivo

Лига чемпионов УЕФА «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи» могут оказаться в ЛЧ 13 ЧАСОВ НАЗАД

В сезоне-2020/21 «Реал» играл домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».

Команда Зинедина Зидана должна была вернуться на «Сантьяго Бернабеу» уже со следующего сезона.

Чемпионат Испании Конте может возглавить «Реал» после отставки из «Интера» (As) 19 ЧАСОВ НАЗАД