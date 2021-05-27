Опубликовано 27/05/2021 в 04:52 GMT | Обновлено 27/05/2021 в 05:07 GMT

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн остается одной из главных трансферных целей «Реала». В данный момент мадридцы не могут позволить себе переход норвежца, но следующим летом его стоимость снизится.

«Реал» также получит приоритет при переговорах благодаря хорошим отношениям президента «Реала» Флорентино Переса с председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке, сообщает AS

Сообщалось, что 20-летний нападающий и его агент Мино Райола провели переговоры с мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Действующий контракт норвежца рассчитан до лета 2024 года.

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