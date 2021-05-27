Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн остается одной из главных трансферных целей «Реала». В данный момент мадридцы не могут позволить себе переход норвежца, но следующим летом его стоимость снизится.
«Реал» также получит приоритет при переговорах благодаря хорошим отношениям президента «Реала» Флорентино Переса с председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке, сообщает AS.
- Сообщалось, что 20-летний нападающий и его агент Мино Райола провели переговоры с мадридским «Реалом» и «Барселоной».
- Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Действующий контракт норвежца рассчитан до лета 2024 года.
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