Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил покинуть свой пост.
«Зинедин Зидан закончил свой нынешний этап в качестве тренера нашей команды. Мы уважаем его решение и выражаем искреннюю признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал Мадрид», – говорится в заявлении на официальном сайте мадридцев.
- Французский тренер вернулся в «Реал» 11 марта 2019 года. Во второй заход Зидан выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании.
- В сезоне-2020/21 «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.
- При Зидане «Реал» выиграл Лигу чемпионов три раза подряд – в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18.
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