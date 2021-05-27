Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во второй раз решил самостоятельно покинуть свой пост. Футболисты мадридского клуба ореагировали на решение француза и опубликовали прощальные посты в соцсетях.

«Зинедин Зидан, единственный и неповторимый. Я желаю вам всего наилучшего – вы это заработали, вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь семьей. Крепко обнимаю, мистер», – написал капитан «Реала» Серхио Рамос.

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«Брат, спасибо за все, что ты дал мне как в командном, так и в индивидуальном аспекте. Я горжусь тем, что мог расти и прогрессировать рядом с таким человеком, как ты. Еще увидимся», – говорится в посте форварда мадридцев Карима Бензема.

«Мистер, для меня было большой честью играть и побеждать вместе с вами. Вы – лучший. Удачи», – написал Лука Модрич, недавно продливший контракт с клубом.

«Зинедин Зидан. Маэстро. С тех пор, как я приехал в Мадрид 10 лет назад, вы были больше, чем просто тренером и наставником. Вы помогли мне развиваться как игроку и как мужчине. Вы смогли в потрясающем стиле (и не один раз!) привести золотое поколение клуба на вершину. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за все советы, которые вы дали мне как на поле, так и за его пределами. Еще раз спасибо, босс! Удачи и до скорой встречи!», – написал Рафаэль Варан и прикрепил к посту хэштег «Зинедин Зидан легенда».

«Спасибо, легенда! Благодарю вас за совместно проведеные годы в клубе, мистер! Поздравляю со всем, что было достигнуто, и желаю вам всего наилучшего в будущем!», – написал бразильский латераль «Реала» Марсело.

«Мистер, могу выразить только слова благодарности за то время, когда вы были у меня тренером. Большое спасибо за вашу самоотдачу и за то, что каждый день делали меня лучше. Спасибо всему коллективу, который был рядом с нами все эти годы, желаю вам всего наилучшего. Мы обязательно встретимся снова в будущем», – говорится в трогательном посте защитника Дани Карвахаля.

«Спасибо за все, мистер. Я в долгу перед вами. Вечное восхищение», – так попрощался с Зиданом опорник «Мадрида» Каземиро.

«Спасибо, мистер, было огромной честью играть под вашим руководством все это время. Спасибо за доверие, которое вы всегда проявляли ко мне, за все, чему я научился, и за все, что было достигнуто вместе. Я надеюсь, мы встретимся снова! Желаю вам всего наилучшего, наслаждайтесь. Вы – лучший!», – сказано в посте Лукаса Васкеса.

«Для меня было честью иметь в качестве тренера такую ​​легенду, как вы. Спасибо за все, чему вы меня научили, за доверие, которое вы всегда испытывали ко мне, и за то, что мы вместе добились. Надеюсь, мы встретимся снова. Желаю вам всего наилучшего!», – написал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Французский тренер вернулся в «Реал» 11 марта 2019 года. Во второй заход Зидан выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

В сезоне-2020/21 «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

При Зидане «Реал» выиграл Лигу чемпионов три раза подряд – в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18.

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