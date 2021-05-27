Вечером 26 мая европейские инсайдеры сообщили, что Зинедин Зидан твердо решил уйти из «Реала». На следующее утро клуб все подтвердил и поблагодарил француза за работу. Сам Зизу пока не комментировал решение, но даже если он даст интервью, там вряд ли будет конкретика: легендарный игрок и тренер привык рассуждать деликатно и дипломатично. Соответственно, все главные вопросы остались без ответов – пора это исправлять.

Почему ушел Зидан?

Есть куча версий, но из них только три звучат правдоподобно. Во-первых, Зидан решил, что сезон без титулов автоматически означает изгнание из «Реала» – это заложено в ДНК «бланкос», и француз не посмел нарушать традиции. При этом Флорентино Перес был готов оставить Зизу, но тот не поддался на уговоры.

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Зинедин Зидан, Флорентино Перес, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Во-вторых, Зинедина разочаровала середина сезона: в ноябре и декабре у «Реала» был кризис, и почти все испанские медиа прогнозировали отставку коуча. Клуб вообще никак не вписался за Зидана, он это запомнил и осознал, что руководство «Мадрида» рядом только во время побед. Кстати, прежде на нехватку поддержки от Переса жаловался и Криштиану, так что версия вполне жизнеспособна.

В-третьих, Зидан понял, что ресурсы этого состава на исходе, а денег на тотальную перестройку нет. К тому же Зинедин мог засомневаться в собственных менеджерских скиллах – лето-2019 показало, что француз часто ошибается с трансферами. Короче, Зидан не захотел окончательно разрушать эту команду и просто отошел в сторону.

За что нужно уважать Зинедина?

И в 2006-м, и в 2018-м, и в 2021-м Зинедин уходил сам. «Реал» всегда предлагал ему солидные деньги, чтобы он продолжил играть или тренировать, но Зинедин стабильно отказывался от любого кэша. Издание La Razon посчитало, что из-за принципиальности Зизу недосчитался 42 миллионов евро – приличная сумма, но репутация важнее.

Как оценить 2-й приход Зинедина?

Первый тренерский заход Зидана в «Реал» был абсолютно эпохальным и легендарным, но из-за отсутствия стиля Зизу обвиняли в том, что он всего лишь конвертирует бешеное качество состава в трофеи. После второго периода Зинедина в Мадриде так говорить нельзя. Француз показал себя королем больших матчей, несколько раз выбирался из жестких кризисов и уверенно выиграл одну Ла Лигу.

Впрочем, минусы тоже нашлись: крайне тягучая интеграция молодых игроков, вчистую проигранные дуэли в ЛЧ («Сити» и «Челси» выбили «Реал» без шансов), презрительное отношение к Кубку Испании (единственная чашка, которой нет у Зизу) и странный коллаб с тренерами по физподготовке, которые тотально облажались в сезоне-2020/21. Так что возвращение Зидана получилось достойным, но далеко не идеальным.

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Куда пойдет Зидан?

Одиозный журналист Танкреди Пальмери написал, что хотел бы видеть Зизу в «ПСЖ», но это не надо воспринимать как инсайд: итальянец просто рассуждает и анализирует. Другие источники утверждают, что цель Зинедина – сборная Франции.

Удивляет другое: «Ювентус» очень долго облизывался на Зизу и мечтал его схантить, но, кажется, вернул Аллегри, ради которого придется продавать Роналду. Тут есть два варианта: либо боссы «синьоры» ставят Макса выше Зинедина, либо сам француз взял паузу и пока не планирует никем рулить. Из-за этого в соцсетях уже выстроили теорию, что Зидан хочет повторить фирменный фокус: снова прийти посреди сезона и оперативно довести «Мадрид» до титулов.

Кого наймет «Реал»?

Пока Зидан думал, Аллегри уплыл в Турин, поэтому сейчас есть три кандидата. Первый и самый очевидный – Антонио Конте, но с ним предстоят тяжеленные переговоры. Вторая фигура – Маурисио Почеттино, который уже вроде бы поругался со спортдиром Леонардо и готов сбежать из Парижа. Третий номинант – Рауль, от которого будут ждать подвигов в духе праймового Зидана.

Но нельзя забывать про 2018 год. Тогда испанские издания накрысили больше десяти потенциальных коучей «Реала», но даже в этом лонг-листе не было фамилии Хулена Лопетеги. Возможно, Перес захочет удивить всех еще раз – главное, чтобы это сработало эффективнее, чем три года назад.

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