Опубликовано 28/05/2021 в 04:54 GMT | Обновлено 28/05/2021 в 04:55 GMT

Руководство «Барселоны» предложило Лионелю Месси продлить контракт на 10 лет. По условиям соглашения, последние пять лет соглашения Месси будет занимать одну из должностей в структуре «Барсы».

Первые два года Месси проведет в «Барселоне», затем три года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, а потом вернется в Испанию, сообщает Catalunya Radio.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.

В чемпионате Испании-2020/21 Месси забил 30 мячей в 35 матчах и отдал 9 голевых передач.

Чемпионат Испании Месси продлит контракт с «Барсой» на 2 года ВЧЕРА В 14:34

Чемпионат Испании Месси одобрил переход Вейналдума в «Барселону» 25/05/2021 В 13:42