Руководство «Барселоны» предложило Лионелю Месси продлить контракт на 10 лет. По условиям соглашения, последние пять лет соглашения Месси будет занимать одну из должностей в структуре «Барсы».
Первые два года Месси проведет в «Барселоне», затем три года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, а потом вернется в Испанию, сообщает Catalunya Radio.
- Контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.
- В чемпионате Испании-2020/21 Месси забил 30 мячей в 35 матчах и отдал 9 голевых передач.
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