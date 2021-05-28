Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман обратился в больницу из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Голландский специалист, который в мае прошлого года перенес сердечный приступ, прошел обследование и в данный момент чувствует себя нормально, сообщает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес в твиттере.
- Медиа писали, что «Барселона» планирует расстаться с Куманом. Если специалист покинет команду до конца контракта, клубу придется заплатить 13 млн евро – 5,8 млн неустойки и 7,2 млн годовой зарплаты.
- «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- При ОКР у человека непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии).
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