После ухода из «Реала» Зинедин Зидан не хочет брать паузу: он готов начать работу с другой командой в ближайшее время. Тренер надеется приступить к тренировкам в новом клубе уже в следующем сезоне.

Как пишет Marca , французскому специалисту необходим новый опыт, ведь он работал только в «Реале». Президент команды Флорентино Перес лично сказал Зидану, что двери клуба всегда открыты перед ним, и он может вернуться в любой момент, когда захочет. Зизу заявил, что хотел максимально упростить ситуацию для «Реала» своим уходом.

Перед матчем 37-го тура Примеры против «Атлетика» Зинедин Зидан встретился с Пересом в отеле. Они беседовали наедине около получаса. Скорее всего, именно эта встреча стала решающей для Зидана.

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В сезоне-2020/21 под руководством Зидана «Реал» не завоевал ни одного трофея.

В услугах Зинедина на данный момент заинтересованы «ПСЖ» и сборная Франции.

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