Зинедин Зидан напиал открытое письмо фанатам «Реала» и объяснил причины ухода из клуба. Тренер заявил, что перестал чувствовать поддержку со стороны руководства.

«Я ухожу, но не прыгаю из лодки. И я не устал от работы. В мае 2018 года я ушел, когда после двух с половиной лет стольких побед почувствовал, что команде нужно новое направление, чтобы оставаться на вершине. В этот раз причины другие. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, которая нужна. Не предлагает мне поддержки, чтобы что-то построить в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Я знаю футбол и требования такого клуба, как «Реал Мадрид». Знаю, что ты должен уйти, если ничего не выигрываешь. Но здесь забыто кое-что очень важное – все, что я создавал ежедневно, что я вносил в отношения с игроками, со 150 людьми, которые работают с командой и вокруг нее.

Я родился, чтобы быть победителем, я был здесь, чтобы выигрывать титулы. Но помимо этого есть люди, эмоции, жизнь, и у меня такое чувство, что об этих вещах не позаботились, а меня только упрекали. Я хотел видеть уважение к тому, что мы сделали вместе. Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние месяцы немного отличались от историй других тренеров. Я не просил и не прошу привилегий, но прошу помнить то, чего мы смогли достигнуть.

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Карьера тренера в любом топ-клубе сегодня длится два сезона, не больше. Чтобы она могла длиться дольше, необходимо нормальное человеческое отношение. Это важнее денег, славы, и всего остального. Вот о чем должны были позаботиться. Поэтому мне было больно читать новости о том, что если я проиграю следующий матч, меня отправят в отставку. Эта новость задела меня и всю команду, потому что эти сообщения преднамеренно просачивались в медиа, оказывая негативное влияние на персонал клуба, порождая сомнения и недопонимание.

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Хорошо, что у меня были замечательные ребята, которые оставались со мной до конца. Когда дела шли плохо, именно они спасали меня большими победами. Они верили в меня и знали, что и я верю в них. Конечно, я не лучший тренер мира, но я способен дать силу и уверенность, которые необходимы в работе любому: футболисту, члену тренерского штаба или сотруднику клуба. За все 20 лет, проведенные в Мадриде, я понял, что вы, болельщики, хотите побед. И чтобы мы – сотрудники клуба, тренерский штаб и футболисты – отдавали себя и свои силы. И я могу вас заверить, мы на все 100% отдали себя этому клубу», – цитирует письмо Зидана As

В сезоне-2020/21 под руководством Зидана «Реал» не завоевал ни одного трофея.

Всего клуб под руководством француза взял 11 титулов.

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