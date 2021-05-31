Тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес и бывший коуч «Интера» Антонио Конте отказались от предложения возглавить «Реал» после отставки Зинедина Зидана.
По информации COPE, теперь руководство мадридского клуба склоняется к кандидатуре Роберто Мартинеса, который работает в сборной Бельгии и в данный момент готовит команду к выступлению на Евро-2020.
- Зидан ушел в отставку по собственному желанию. В сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в Ла Лиге, уступив «Атлетико», и не взял ни одного трофея.
- Всего клуб под руководством француза взял 11 титулов.
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