«Барселона» подписала контракт с Серхио Агуэро. Соглашение 32-летнего игрока с клубом рассчитано до 2023 года, в нем прописаны отступные в 100 млн евро.

Серхио согласился на значительное сокращение зарплаты в новой команде: по контракту с «Барсой» Агуэро будет зарабатывать 5 млн евро, что на 58,3% меньше, чем он получал в «Манчестер Сити» (12 млн евро). Заработок аргентинца будет зависеть от многих факторов: количество матчей, побед и трофеев.

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Агуэро присоединился к «блаугране» на правах свободного агента. Игрок прибыл в столицу Каталонии и прошел медосмотр сразу после финала Лиги чемпионов.

Английский клуб не продлил соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал за «горожан» с 2011 года.

Вместе с «Манчестер Сити» Кун выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а еще шесть Кубков английской Лиги.

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