«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией Серхио Рамоса и планирует предложить ему двухлетний контракт, если защитник не останется в мадридском «Реале».

Как сообщает ESPN , Пеп Гвардиола ценит опыт и лидерские качества Рамоса и хочет, чтобы футболист помог «горожанам». «Сити» рассматривает возможность предложить Серхио индивидуальную сделку, основанную на форме игрока и собственных приоритетах: двухлетний контракт с опцией продления, если позволит здоровье и форма 35-летнего игрока.

Также руководство клуба готово предложить Рамосу выступление в MLS в «Нью-Йорк Сити» на закате профессиональной карьеры (клуб из системы City Football Group).

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Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня, и его приоритет по-прежнему заключается в продлении контракта с мадридцами, но он двинется дальше, если соглашение с президентом Флорентино Пересом не будет достигнуто. Рамос просит договор на два сезона, «Реал» настаивает на однолетнем.

Встреча между капитаном клуба и президентом запланирована на ближайшие дни. Именно на ней решится судьба игрока.

Серхио Рамос выступает за «Реал» уже 16 лет.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «ПСЖ».

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