«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией Серхио Рамоса и планирует предложить ему двухлетний контракт, если защитник не останется в мадридском «Реале».
Как сообщает ESPN, Пеп Гвардиола ценит опыт и лидерские качества Рамоса и хочет, чтобы футболист помог «горожанам». «Сити» рассматривает возможность предложить Серхио индивидуальную сделку, основанную на форме игрока и собственных приоритетах: двухлетний контракт с опцией продления, если позволит здоровье и форма 35-летнего игрока.
Также руководство клуба готово предложить Рамосу выступление в MLS в «Нью-Йорк Сити» на закате профессиональной карьеры (клуб из системы City Football Group).
Футбол
Мировые звезды уходят от Nike. Что не так с брендом?
Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня, и его приоритет по-прежнему заключается в продлении контракта с мадридцами, но он двинется дальше, если соглашение с президентом Флорентино Пересом не будет достигнуто. Рамос просит договор на два сезона, «Реал» настаивает на однолетнем.
Встреча между капитаном клуба и президентом запланирована на ближайшие дни. Именно на ней решится судьба игрока.
- Серхио Рамос выступает за «Реал» уже 16 лет.
- Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «ПСЖ».
Чемпионат Испании
«Спасибо, брат». Реакция игроков «Реала» на уход Зидана
Евро-2020
Рамос был в изначальной заявке, врачи разрешали играть (Cope)