Мадридский «Реал» проведет сезон-2021/22 в обновленном комплекте домашней экипировки. Основная форма от adidas выполнена в традиционном для клуба белом цвете. Производители сделали вставки оранжевыми и синими. Волнообразный узор на футболке «бланкос» навеян главной достопримечательностью Мадрида, площадью Пласа-де-Сибелес.

Официальный сайт мадридского клуба уже представил новый комплект болельщикам.

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В минувшем сезоне «Реал» стал вторым в Примере и не завоевал ни одного трофея. В конце мая клуб покинул главный тренер команды Зинедин Зидан.

В прошлом сезоне основной комплект формы «Реала» был выполнен в традиционных цветах с розовыми вставками. В форме также присутствовали отсылки к достопримечательностям Мадрида.

Мадридский «Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.

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