«Реал» намерен как можно скорее решить вопрос с назначением главного тренера. Руководство «бланкос» больше не хочет затягивать с выбором специалиста, который возглавит команду.

Как сообщает испанская газета Marca , Карло Анчелотти вошел в список кандидатов на вакантную должность в Мадриде. На данный момент именно итальянец считается фаворитом на роль главного тренера «Реала».

Коуч «Эвертона» все еще не закрыл дверь после ухода с «Сантьяго Бернабеу». Карло – большой фанат «Реала», его прощание с болельщиками и командой прошло очень тепло. Совсем не так, как с Зинедином Зиданом и его знаменитым прощальным письмом.

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После заявления спортивного директора «Пари Сен-Жермен» о будущем Маурисио Почеттино в команде и действительно сложных переговоров с Антонио Конте вариант с Анчелотти выглядит оптимальным для «Реала».

Анчелотти уже работал с командой с 2013-го по 2015 год и завоевал знаменитую 10-ю для «Мадрида» Лигу чемпионов в Лиссабоне.

В «Эвертоне», с которым Карло работал в минувшем сезоне, итальянскому специалисту покорилась лишь 10-я строчка в АПЛ.

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