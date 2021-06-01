«Летучие мыши» намерены расстаться в летнее трансферное окно сразу с тремя игроками. Защитник Муктар Дьякаби, полузащитник Хасон и Денис Черышев – эти игроки могут покинуть испанскую команду в ближайшее время.

По информации AS , «Валенсия» запланировала продажу сразу нескольких футболистов, чтобы разгрузить бюджет клуба. Руководство также хочет продать хавбека Гонсалу Гедеша и неплохо заработать на его трансфере. Стартовая цена португальского игрока составляет 40 млн евро. Клуб хоет получить за Гонсалу на 20 млн больше. За Черышева «Валенсия» хочет выручить около 2 млн евро.

Контракт Дениса Черышева с «летучими мышами» рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 21 матч в Ла Лиге и отдал 3 голевые передачи.

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Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2018 года.

Также в своей карьере Денис выступал за другие испанские команды: «Реал Мадрид», «Севилью» и «Вильярреал».

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