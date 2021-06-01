Опубликовано 01/06/2021 в 17:08 GMT | Обновлено 01/06/2021 в 17:14 GMT

Руководство мадридского «Реала» наконец назначило главного тренера команды.

Им стал 61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти. Контракт с ним рассчитан на ближайшие три сезона.

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В конце мая «Реал» покинул Зинедин Зидан. На пост главного тренера рассматривались сразу несколько кандидатов: Маурисио Почеттино, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Анчелотти.

Анчелотти уже работал с мадридской командой и завоевал знаменитую 10-ю для «Мадрида» Лигу чемпионов в Лиссабоне в 2014-м. Но на следующий сезон клуб выступил неудачно, и Анчелотти покинул Испанию.

В «Эвертоне», с которым Карло работал в минувшем сезоне, итальянскому специалисту покорилась лишь 10-я строчка таблицы АПЛ.

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только «Атлетико». «Бланкос» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство.

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