Шесть лет назад Карло Анчелотти стал очередной жертвой мадридской системы. Итальянец бодрейше провел первую половину сезона-2014/15, а потом капитально сгорел: упустил Кубок Испании, слил матчи «Атлетико» и «Барсе», да еще и вылетел из ЛЧ от «Ювентуса». В 2015-м изгнание Карло смотрелось глупо и несправедливо. Итальянца обожали игроки, его «Мадрид» много забивал и до последнего претендовал на трофеи, но Перес рассудил жестко: нет чашек – ты свободен.

Вместо Анчи, который лег на операцию, в клуб пришел Рафа Бенитес – он запомнился только бездарным Класико (0:4), потерянной раздевалкой и ранним увольнением. После испанца Переса капитально выручил Зидан, но увольнение Анчелотти все равно ассоциируется с фирменной импульсивностью Флорентино. Правда, вся последующая карьера Карло дает понять, что президент мудро сыграл на опережение.

В «Баварии» Анчелотти тренировал настолько слабо, что футболисты, привыкшие к тактическим лекциям Пепа, собирались отдельно от штаба и обсуждали схемы – это лучшая иллюстрация кошмарной работы итальянца. Вслед за Мюнхеном была родная Серия А: с «Наполи» Карло пару раз напряг «Ливерпуль» Юргена Клоппа, но лигочемпионские микроподвиги растаяли на фоне общего бессилия. Логично, что к концу 2019-го Анчи сдеградировал до «Эвертона» – английского середняка, который стабильно тратит кучу денег, но не может забрать даже Кубок Лиги.

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В Ливерпуле Карло неплохо начал сезон-2020/21, но скис примерно к пятому туру. Весь чемпионат его «Эвертон» вроде бы пыхтел на пятых-восьмых местах, но закончил реально чудовищно: десятая строчка (ниже «Лидса» Бьелсы) и трагические 0:5 от Пепа в последнем туре – худшее поражение в жизни Карло. Чтобы осознать масштабы падения Анчи, достаточно вспомнить один факт. Всего семь лет назад Карло вместе с «Реалом» уничтожал Пепа в полуфинале ЛЧ: сейчас Гвардиола по-прежнему в шорт-листе лучших коучей мира, а Карло застрял в текстурах с «Эвертоном».

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола в матче «Эвертон» – «Ман Сити» Фото: Getty Images

Именно поэтому возвращение итальянца в «Реал» такое же иррациональное, как и отставка в 2015-м. С Анчелотти все давно ясно: он тренер старой формации – абсолютно без системы и философии. Да, Карло по-прежнему может прописать неплохой план под конкретного соперника, но ни о каком узнаваемом стиле лучше даже не мечтать. Кроме того, алленаторе серьезно постарел: в его штабе за все оперативное управление отвечает Давиде Анчелотти, чьи тренерские таланты пока под вопросом.

По сути, Перес взял Зидана на минималках. Как и Зинедин, Карло умеет держать раздевалку, расставлять футболистов на магнитной доске и напрягать грандов, но Анчелотти точно не провернет перестройку «Реала». «Мадрид» продолжит играть олдскульными ребятами вроде Крооса, Модрича и Бензема – более того, обаятельный Анчи уже забил стрелу Рамосу и однозначно попытается сохранить Серхио.

Флорентино поставил фанатов «Реала» в нелепое положение. С одной стороны, вместо решительных Конте или Почеттино клуб взял доброго дедушку, прайм которого остался в первой половине 2010-х. С другой стороны, Карло – легенда «Бернабеу» и творец десимы, поэтому его будут обожать и уважать. Самого Анчи тоже можно понять. «Реал» – последний шанс пошуметь – от таких офферов тупо не отказываются. Приятнее рубиться за рекордную четвертую ЛЧ и полный комплект золотых медалей топ-лиг (Италия, Англия, Франция и Германия уже есть), чем бесцельно ковыряться в АПЛ против «Брайтона» и других дровосеков. Ради такого можно даже потерпеть сумасшедшие трансферы Фло и послушать рекомендации босса по стартовому составу.

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