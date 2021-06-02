Карло Анчелотти дал первую пресс-конференцию после возвращения на пост главного тренера «Реала», где порассуждал о будущем капитана мадридского клуба Серхио Рамоса, а также о перспективах Эдена Азара, Гарета Бейла и возможном приходе Криштиану Роналду.

«Я не могу представить «Реал» без Рамоса так же, как не могу представить ни дня без Карло Анчелотти! Совершенно очевидно, что Серхио – очень важный игрок, он сыграл ключевую роль в достижении многих успехов клуба. Я знаю, что ведутся переговоры о продлении его контракта, но подробности мне не известны. Когда я узнаю их, то смогу рассказать больше.

Азар – топ-футболист, у него были проблемы с травмами, и он еще не показал здесь свой максимальный потенциал. Я считаю, что ему по силам сделать это в следующем году. Он хочет этого и очень мотивирован. Бэйл мало играл в Премьер-лиге, но в последних матчах был очень эффективен и забил много голов. Он использовал каждую возможность, когда выходил на поле. Гарет вернется в клуб, я очень хорошо его знаю. Он, несомненно, будет мотивирован на то, чтобы играть лучше и провести отличный сезон.

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Я очень близко общаюсь с Криштиану, но не люблю говорить об игроках другого клуба. У него контракт с «Ювентусом». Могу сказать, что я его очень люблю, и рад видеть, что он по-прежнему забивает много голов и играет очень хорошо», – приводит слова Анчелотти goal.com

Карло Анчелотти руководил «Реалом» с 2013 по 2015 годы.

Он привел клуб к победе в ЛЧ-2014, а также завоевал Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Контракт Серхио Рамоса с мадридским «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

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