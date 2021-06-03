Опубликовано 03/06/2021 в 09:49 GMT | Обновлено 03/06/2021 в 09:49 GMT

«Реал» может приобрести у «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. В случае трансфера нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перейдет в парижский клуб, а в обратном направлении проследует Мауро Икарди.

У 22-летнего Мбаппе истекает контракт через 12 месяцев, и если новое соглашение не будет достигнуто, «Мадрид» сможет забрать главную цель за относительно дешевую цену. Назначение Карло Анчелотти – одна из причин желания руководства подписать Мбаппе: клуб попытается купить Мбаппе в качестве подарка тренеру, сообщает Gazzeta dello Sport

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал 11 ассистов.

И «ПСЖ», и «Реал» заняли вторые места в национальных чемпионатах.

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