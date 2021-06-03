Опубликовано 03/06/2021 в 17:42 GMT | Обновлено 03/06/2021 в 17:47 GMT

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман продолжит работу с командой в сезоне 2021/22.

Контракт с голландским коучем не будет расторгнут. Об этом официально объявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Мы очень довольны переговорами – они привели к пониманию того, что нам предстоит сделать в следующем сезоне. Мы одинаково смотрим на это. Нам было необходимо время, чтобы лучше узнать друг друга. Я хочу отметить безупречное поведение нашего тренера – он показал себя большим профессионалом. Я считаю его лучшим для «Барсы». А также нахожу его очень мотивированным и взволнованным перед наступающим сезоном», – приводит слова Лапорты Goal

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Роналд Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года.

Он привел каталонцев к победе в Кубке Испании.

В ЛЧ «Барса» вылетела в 1/8 финала, а в Ла Лиге финишировала третьей впервые с сезона-2007/08.

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