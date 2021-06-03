Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман продолжит работу с командой в сезоне 2021/22.
Контракт с голландским коучем не будет расторгнут. Об этом официально объявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
«Мы очень довольны переговорами – они привели к пониманию того, что нам предстоит сделать в следующем сезоне. Мы одинаково смотрим на это. Нам было необходимо время, чтобы лучше узнать друг друга. Я хочу отметить безупречное поведение нашего тренера – он показал себя большим профессионалом. Я считаю его лучшим для «Барсы». А также нахожу его очень мотивированным и взволнованным перед наступающим сезоном», – приводит слова Лапорты Goal.
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- Роналд Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года.
- Он привел каталонцев к победе в Кубке Испании.
- В ЛЧ «Барса» вылетела в 1/8 финала, а в Ла Лиге финишировала третьей впервые с сезона-2007/08.
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