Роналд Куман выиграл Кубок Испании, а потом выдал абсолютно феерическое шоу в Ла Лиге. В момент, когда нужно было просто всех обыграть и взять золото, голландец завалил абсолютно все ключевые матчи. Сначала «Барса» внезапно слила «Гранаде», потом не пробила «Атлетико» (самая главная разборка), а дальше набрала четыре очка за три игры.

Каталонцы досрочно катапультировались из гонки за титул, но самой характерной получилась встреча с «Эйбаром» в последнем туре. Вылетающий микроклуб унизил «Барсу» в первом тайме: андердоги нанесли 11 ударов, гости – один. Потом «блауграна» все же забила, но игра была максимально стыдной и симптоматичной. Никаких новых идей, никакой гордости, никакой страсти – только бесконечное отчаяние.

Казалось, что после такого стремного финиша у Кумана нет шансов остаться. Да, он бесшовно интегрировал юниоров и настрелял кучу xG в Ла Лиге, но его первый сезон запомнится разве что бессилием в топ-матчах. Одно очко в играх против «Атлетико», ноль против «Реала», 20 вменяемых минут в двух встречах с «ПСЖ» – мужчин вроде Херардо Мартино за подобные перфомансы тут же выгоняли. Роналд тоже должен был стать безработным, но сам голландец не подал в отставку, а мудро дожидался решения президента Лапорты. Планировалось, что Жоан обновит коуча, но босс вдруг передумал и сохранил Кумана. Теперь хейтеры «Барсы» счастливы, а фанаты в шоке: они не понимают, почему этот пухленький физрук останется на «Камп Ноу».

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Искать логику в поступке Лапорты сложно, но она есть. Во-первых, Куман полностью лоялен клубу. Надо сообщить Суаресу, что его выгоняют, – окей, звоним. Сказали сократить зарплату? Без проблем, она и так высокая. Попросили уговорить Месси остаться? Лео, пойдем пообщаемся. Роналд – легенда «Барсы», но не самый элитный тренер, и руководство (как старое, так и новое) активно этим пользуется. Ради статуса и престижа Куман стерпит все – это огромный плюс для клуба с такими проблемами, как у «Барсы».

Во-вторых, есть надежда, что в первом сезоне Роналду тупо не хватило игроков. Понятно, что «Гранаду» надо обыгрывать даже полурезервным составом, но в Ла Лиге-2021/22 у Кумана появится суперстрайкер Агуэро, плюс поправится Фати, а еще есть надежда на трансфер Депая. С такой обоймой гораздо проще создавать бигшансы в ЛЧ и Примере, чем с дохлыми ребятами вроде Брейтуэйта.

В-третьих, на рынке совсем нет адекватных коучей для «Барсы». Одни не подходят по философии, другие требуют огромную зарплату, третьим нужен бездонный трансферный бюджет, а четвертые еще слабее Кумана.

Поэтому Роналд – идеальный тренер, чтобы гарантированно балансировать возле топа Ла Лиги и дожидаться, пока Хави созреет для «Камп Ноу». Тем более, в новом сезоне тактическая дуэль будет лишь против Симеоне. Игра с Анчелотти – немного другой жанр: там все решат индивидуальные скиллы игроков, а не заготовки Роналда и Карло. Соответственно, задача Кумана – гасить испанских лузеров и середняков так же эффективно, как зимой и весной этого года. Тогда можно даже всех шокировать и зацепиться за золото.

Роналд Куман и Лионель Месси Фото: Getty Images

Около недели назад европейские медиа писали, что Роналд обращался в больницу из-за панических атак. В окружении коуча все опровергли, сам голландец тоже назвал инсайды чушью, но история с госпиталем смотрелась правдоподобно – стресс из-за тяжеленного кризиса «Барсы» мог довести чувствительного тренера до койки.

Зато после первых трансферов и публичной поддержки от Лапорты все должно нормализоваться. Заслужил ли Куман еще один шанс? В обычное время – вряд ли, но сейчас «Барса» экономит и не дергается. Так для Роналда наступает решающий момент карьеры: либо он все же начинает побеждать в важных матчах, либо запомнится лузером, которого переоценили сразу два президента «блауграны».

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