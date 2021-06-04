Карло Анчелотти уже начинает принимать решения в «Реале». И первое касается начала предсезонной подготовки команды. Бывший тренер мадридцев Зинедин Зидан разрешил футболистам оставаться в отпуске 12 июля. Но Анчелотти решил изменить график подготовки к следующему сезону и попросил игроков вернуться на неделю раньше.

Испанская газета Marca сообщает, что итальянский специалист уделяет большое внимание предсезонной подготовке. Анчелотти с нетерпением ждет встречи с футболистами и надеется, что его решение поможет продуктивнее подготовиться к сезону-2021/22. Футболисты «Реала», которых не вызвали в сборные, должны будут присоединиться к команде 5 июля. Остальные прибудут в расположение клуба после Евро-2020 и Кубка Америки.

Карло Анчелотти уже работал с «бланкос» с 2013-го по 2015 год. Он выиграл с «Реалом» 4 трофея.

«Реал Мадрид» завершил чемпионат на 2-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только «Атлетико».

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