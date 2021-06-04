Летнее трансферное окно обещает быть по-настоящему жарким. «Реал Мадрид» планирует капитально усилить состав и уже связался с некоторыми молодыми талантами. В первую очередь главный тренер Карло Анчелотти и руководство мадридцев планируют усилить линию нападения.

Издание ABC информирует о том, что «Реал Мадрид» сообщил норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну о своем интересе. Агенты мадридцев сказали 20-летнему форварду, что если клуб не сможет договориться с «Пари Сен-Жермен» о трансфере Килиана Мбаппе, то сразу начнет переговоры «Боруссией».

«Реал Мадрид» отказывается вести переговоры по трансферу Мбаппе с представителями «ПСЖ» и хочет обсуждать этот вопрос лично с президентом клуба Насером Аль-Хелайфи. Если переговоры зайдут в тупик и не приведут к переезду 22-летнего француза в Мадрид, «Реалу» придется вступить в борьбу за Холанна.

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В минувшем сезоне Эрлинг сыграл 28 матчей, забил 27 мячей и отметился 3 голевыми передачами.

Мбаппе отметился 27 мячами в 31 матче и отдал 7 результативных передач.

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