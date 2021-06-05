Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес рассказал, почему до сих пор не возглавил «Барселону».

«Я прилетел в Барселону, а журналисты только этого ждали. Как только я приезжаю в город, люди пишут мне много сообщений. Но что вам сказали по этому поводу? Ничего, потому что, во-первых, у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером «Барселоны».

Когда придет время, мы оценим ситуацию и примем правильное решение. Несколько лет назад все шло к назначению, но момент был не самым лучшим. «Барса» приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Нельзя допускать спешки. К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал «Барселоне». Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт. Сложно говорить об этом, ведь я фанат «Барселоны», но момент тогда не был подходящим», – приводит слова Хави Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia.