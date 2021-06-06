В мадридском «Реале» при повторном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера прописали штрафные санкции в новый контракт француза. В случае если Зидан покинет клуб и расторгнет соглашение в одностороннем порядке, его ждал бы штраф в размере 10 миллионов евро.

Спортивный отдел «Мадрида» просил Зизу больше давать игрового времени молодым футболистам. Но коуч интегрировал их лишь из-за большого числа мышечных травм у стартового состава.

Менеджеры также недовольны слабым доверием к Винисиусу и Эдеру Милитао, которые получили шанс лишь из-за повреждений футболистов основы. В руководстве считали появление Серхио Рамоса, Эдена Азара и Ферлана Менди на поле в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» как протест Зидана против просьб клуба.

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Источники испанской ABC сообщили, что в «Реале» знали за несколько недель о возможной отставке Зинедина. Тренер взял паузу перед объявлением об уходе, чтобы договориться об отмене штрафа. Боссы «бланкос» пошли навстречу и согласились на договор об обоюдном отказе от претензий.

Но спустя четыре дня после подписания бумаг о мирном соглашении Зидан выпустил письмо с критикой Флорентино Переса и офиса «Реала» за недостаток доверия. В правлении мадридского клуба с разочарованием отнеслись к этому поступку француза. «Он расстроил практически всех. Зидан нанес удар, и теперь двери в «Реал» для него закрыты. Анчелотти – свидетель», – написали в испанской газете ABC.

Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 гг. и с марта 2019 по май 2021 гг.

В первый приход Зизу взял три Лиги чемпионов и один титул в Примере, во второй – добрался до полуфинала ЛЧ-2020/21 и взял Ла Лигу-2019/20.

Новым главным тренером «Мадрида» стал Карло Анчелотти, также ранее возглавлявший «бланкос» и выигравший с ними Лигу чемпионов.

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