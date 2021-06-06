Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от компании McDonald's.

Бургеры получили название Red Devils (красные дьяволы) в честь национальной команды.

Евро-2020 Карраско сорвал интервью Азара и напомнил, кто выиграл Ла Лигу 04/06/2021 В 08:17

30-летний Азар и его любовь к фастфуду – футбольный мем, поэтому находка McDonald's обоснована как никогда. Эксперты полагают, что именно из-за лишнего веса бельгиец часто получает травмы, а на прошлую предсезонку «Реала» Эден прибыл с заметным жирком на животе, чем насмешил и встревожил болельщиков.

По неофициальной информации, «Мадрид» выставил Азара на трансфер.

Сборная Бельгии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Россией, Данией и Финляндией.

Чемпионат Испании Анчелотти: «Не представляю «Реал» без Рамоса» 02/06/2021 В 20:40