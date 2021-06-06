Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от компании McDonald's.
Бургеры получили название Red Devils (красные дьяволы) в честь национальной команды.
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30-летний Азар и его любовь к фастфуду – футбольный мем, поэтому находка McDonald's обоснована как никогда. Эксперты полагают, что именно из-за лишнего веса бельгиец часто получает травмы, а на прошлую предсезонку «Реала» Эден прибыл с заметным жирком на животе, чем насмешил и встревожил болельщиков.
  • По неофициальной информации, «Мадрид» выставил Азара на трансфер.
  • Сборная Бельгии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Россией, Данией и Финляндией.
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