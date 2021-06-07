Похоже, капитан «Реала» Серхио Рамос все же покинет клуб летом.
Контракт Рамоса с «Мадридом» истекает 30 июня 2021 года. Стороны вели переговоры о переподписании соглашения почти полтора года, но они не принесли результата. Серхио хотел остаться в «Реале» на 2 года – руководство клуба предложило 35-летнему защитнику контракт сроком на год. Капитан отверг предложение, после чего «Реал» принял решение свернуть переговоры, сообщает ABC.
Флорентино Перес хочет поговорить с Рамосом, чтобы организовать церемонию прощания. Рамос планирует провести пресс-конференцию или написать письмо по примеру Зинедина Зидана.
Чемпионат Испании
Анчелотти: «Не представляю «Реал» без Рамоса»
- Рамос перешел в «Реал» летом 2005 года. Спустя 10 лет Серхио стал капитаном «бланкос».
- В составе мадридского клуба Рамос выиграл 22 трофея.
Чемпионат Испании
Пеп хочет видеть Рамоса в «Манчестер Сити»
Футбол
Мировые звезды уходят от Nike. Что не так с брендом?