«Реал», скорее всего, откажется от покупки нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ближайшим летом.
Руководство мадридского клуба смирилось с тем, что трансфер француза невозможен после недавнего интервью президента «Парижа» Нассера Эль-Халаифи, сообщает журналист AS Томас Ронсеро. В нем Эль-Халаифи заявил, что Мбаппе никогда не уйдет из «ПСЖ». В «Реале» уверены: босс «Парижа» сделает все разумное и неразумное, чтобы заставить форварда подписать новое соглашение. И теперь главная надежда Флорентино Переса – отказ Мбаппе переподписывать контракт, который истекает летом 2022 года.
- Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 160 млн евро.
- В сезоне-2020/21 форвард забил 27 мячей в 31 матче Лиги 1 и отдал 7 результативных передач.
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