Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим футболистом завершившегося сезона испанской Ла Лиги.
Пресс-служба чемпионата Испании привела статистику голкипера – он пропустил 25 мячей, провел 18 сухих матчей и совершил 103 сэйва, отразив 80% ударов.
Чемпионат Испании
Облака и Савича поймали с сигаретой. Вратарь оправдался
- Облак также получил трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
- 28-летний вратарь не сыграет на Евро-2020 – сборная Словении заняла четвертое место в группе отборочного турнира.
Чемпионат Испании
Transfermarkt впервые оценил вратаря в 90 млн евро. Кто это?
Чемпионат Испании
Месси – только 3-й в топе самых дорогих игроков Ла Лиги