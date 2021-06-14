Полгода назад стало известно, что у Серхио Рамоса туговато продвигаются переговоры о новом контракте с «Реалом». Европейские инсайдеры писали, что капитан клуба выдвинул два условия: отказался от понижения зарплаты (по слухам – с 12 до 10 млн евро) и затребовал договор на два года. «Мадрид» тянул время и торговался: Перес ныл из-за пандемии, а клубный офис упорно протягивал бумагу с финальной датой 30.06.2022. Фанаты «Реала» справедливо психовали из-за цинизма и безразличия топ-менеджеров, но затем все резко изменилось.

Во-первых, в соцсетях завирусилась фраза Рамоса «Готов играть за «Мадрид» бесплатно»: никто не предлагал выступать за 0 евро, но Серхио оказался совсем не таким преданным, как принято считать. Ему даже припомнили реплику, которую он выдал на старте карьеры: тогда 19-летний Рамос якобы мечтал, чтобы «Севилья» заключила с ним пожизненный контракт. Это был такой же пустой пафос, как и с альтруизмом в «бланкос».

Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Чемпионат Испании Облака назвали лучшим футболистом сезона Ла Лиги 10/06/2021 В 19:47

Во-вторых, представители Рамоса слишком интенсивно отработали инфоповод с непродлением контракта: пиарщики защитника ежедневно вбрасывали фактуру о переговорах Серхио то с «ПСЖ», то с «Ман Сити», то даже с «Ювентусом». Потом эти новости опровергались, но вокруг мадридского капитана сохранялся некий ореол востребованности.

В-третьих, на Рамоса ужасно невовремя свалились травмы. Из-за повреждения мениска, воспаления сухожилия, коронавируса и других мелких болячек Серхио фактически пропустил вторую половину сезона. С января капитана не было на поле в 26 матчах «Мадрида»: по сути, он запомнился разве что бодрым перфомансом в ответке против «Аталанты».

Но фанатам врезалось в память совсем другое: в погоне за мировым рекордом (184 матча за сборную) Рамос вышел за Испанию против Косово и почти сразу сломался. Это произошло прямо перед бешеным отрезком в клубе (два «Ливерпуля» и «Барселона»), поэтому поклонники «Мадрида» справедливо взбесились – в самый ответственный момент сезона лидер пожертвовал здоровьем ради сомнительного достижения.

Серхио Рамос после матча против сборной Косово Фото: Getty Images

Любопытно, что еще зимой позиция болельщиков была однозначной (Рамоса надо продлевать), а к лету имидж Серхио радикально поменялся. Король «Мадрида» мутировал в тщеславного, травматичного, алчного и хитрого старикана. Понятно, что защитник остался сенатором в раздевалке и не растерял оборонительные скиллы, но его поведение было предельно жалким.

Важно, что в мае Рамос доиграл сценарий до конца: позвонил Пересу и сообщил, чтобы тот планировал кампанию-2021/22 без участия капитана. Флорентино развел руками, а затем отозвал оффер по однолетнему договору.

Тут началось самое увлекательное. В «Мадрид» вернулся Анчелотти (Рамос, как и все, его обожает), а Серхио не попал на Евро и остался никому не нужным. «Сити» и «ПСЖ» куда-то испарились, зато возбудилась «Севилья» – родной клуб предложил Рамосу долгосрочный контракт. Испанские издания писали про договор аж на пять лет – бешеный срок, если вспомнить, что защитнику уже 35. Правда, в Андалусии Серхио получил бы всего 7 млн евро за сезон (сейчас – 12) и бонус в виде неиссякаемого хейта: фаны «Севильи» упорно считают давний переход в «Реал» предательством.

Серхио Рамос в «Севилье» Фото: Getty Images

Рамосу и самому не хочется переходить в клуб, который не бьется за праймовые трофеи, поэтому на днях капитан «Мадрида» приполз к Пересу и попросил возобновить диалог о годичном контракте. Скорее всего, клуб и футболист найдут компромисс: «Реал» рискует потерять еще и Варана (он правда может уйти), поэтому с радостью удержит Рамоса.

Конечно, Серхио скажет, что никогда не собирался покидать испанскую столицу и что навсегда останется мадридистой, но те, кто не очарован его обаянием, четко понимают: весной Рамос пошел ва-банк и абсолютно бездарно проиграл. Флорентино Перес виртуозно поставил капитана на место – теперь нужно, чтобы Серхио нормально восстановился и следующим сезоном заставил президента предложить очередное соглашение. То самое, которое Рамос подпишет уже без торга, отрицания и депрессии.

Чемпионат Испании «Реал» отказался от покупки Мбаппе летом (AS) 08/06/2021 В 13:15