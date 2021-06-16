«Барселона» представила домашний комплект формы на сезон-2021/22. Спорный дизайн не понравился болельщикам – особенно много сомнений вызвали шорты.

Дизайн футболки вдохновлен флагом Каталонии – на лицевой стороне расположены крест Святого Георгия и каталонский флагом.

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Форму продемонстрировали игроки мужской и женской команды, на их примере видны недостатки комплекта. Фанаты увидели их в шортах, одна половина которых окрашена в синий, а другая – в гранатовый.

«Вейналдум отказал «Барселоне» из-за этих шорт», – написал болельщик с никнеймом Mudit.

«Верх неплохой, но, черт возьми, шорты. Мы «Барселона», а не «Кристал Пэлас», – R9Irish.

«Барселона» заняла третье место в Ла Лиге сезона-2020/21.

В Лиге чемпионов команда вылетела в 1/8 фианал от «ПСЖ».

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