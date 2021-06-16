«Реал» шокировал новостью, что капитан Серхио Рамос все-таки покинет клуб.
«В четверг, 17 июня, состоится торжественный акт воздания почестей и прощания с нашим капитаном», – говорится в заявлении «Мадрида».
Контракт Рамоса истекает 30 июня 2021 года. Стороны долго вели переговоры и не пришли к компромиссу. Возможно, окончательное решение клуб принял после подписания Давида Алабы.
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- Рамос перешел в «Реал» летом 2005 года. Спустя 10 лет Серхио стал капитаном «бланкос».
- В составе мадридского клуба Рамос выиграл 22 трофея.
ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ РАМОС?
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