Опубликовано 16/06/2021 в 19:46 GMT | Обновлено 16/06/2021 в 19:47 GMT

«Реал» шокировал новостью, что капитан Серхио Рамос все-таки покинет клуб.

«В четверг, 17 июня, состоится торжественный акт воздания почестей и прощания с нашим капитаном», – говорится в заявлении «Мадрида»

Контракт Рамоса истекает 30 июня 2021 года. Стороны долго вели переговоры и не пришли к компромиссу. Возможно, окончательное решение клуб принял после подписания Давида Алабы.

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Рамос перешел в «Реал» летом 2005 года. Спустя 10 лет Серхио стал капитаном «бланкос».

В составе мадридского клуба Рамос выиграл 22 трофея.

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