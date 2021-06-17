В мадридском «Реале» выбрали нового капитана после объявления об уходе защитника сборной Испании Серхио Рамоса.

Источники Marca сообщили , что теперь с повязкой в «бланкос» будет выходить Марсело. Вице-капитанами команды станут форвард Карим Бензема и центрбек Рафаэль Варан.

Бразильский латераль станет первым капитаном «Мадрида» с 1904 года. Тогда испанцев на матч выводил гватемалец Федерико Ревьерто. С тех пор капитанами «Реала» были только испанцы. Максимально к разрушению традиции подобрался Жозе Моуринью, который отбирал повязку у Икера Касильяса и считал более правильным, чтобы назначенным лидером был полевой игрок. Но и тогда жгут на бицепсе оставался у испанцев.

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В иерархии раздевалки ближайшим к повязке местным футболистом стал Начо Фернандес. Он – воспитанник «бланкос», находится в структуре клуба на протяжении 20 лет. По этому показателю защитник обошел обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича в рейтинге капитанов и занял четвертое место.

Серхио Рамос стал одним из самых титулованных капитанов в истории «Реала». Он впервые надел повязку в 2016 году и за шесть сезонов выиграл 12 титулов. Для сравнения: у Касильяса семь титулов за пять сезонов, у Рауля – четыре за семь лет.

Рамос выступал за «Мадрид» с 2005 года. За 16 лет на «Сантьяго Бернабеу» Серхио провел 469 матчей и забил 72 мяча.

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