Защитник сборной Испании Серхио Рамос попрощался с мадридским «Реалом».

«Время пришло, это один из самых тяжелых моментов в жизни. Время сказать «До свидания» мадридскому «Реалу», – сказал Рамос на пресс-конференции. – Волнение неизбежно. И я бы хотел попрощаться на нашем стадионе, на «Сантьяго Бернабеу».

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Спасибо «Реалу», я всегда пронесу это в сердце. Невероятный этап карьеры, уникальный в моей жизни, подошел к концу. Но после него появятся этапы надежды и будущего. Хочу дальше показать лучшее, на что способен, и добавить еще один титул в личный музей.

Спасибо большое за все. Это не «Прощай», это «Еще увидимся». Потому что рано или поздно я вернусь», – заявил Рамос. В середине выступления он не выдержал и расплакался, журналисты и менеджеры «бланкос» поддержали футболиста аплодисментами. Цитаты Серхио приведены по расшифровке испанской газеты Marca

Серхио Рамос стал одним из самых титулованных капитанов в истории «Реала». Он впервые надел повязку в 2016 году и за шесть сезонов выиграл 12 титулов. Для сравнения: у Касильяса семь титулов за пять сезонов, у Рауля – четыре за семь лет.

Рамос выступал за «Мадрид» с 2005 года. За 16 лет на «Сантьяго Бернабеу» Серхио провел 469 матчей и забил 72 мяча.

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