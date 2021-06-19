«Барселона» объявила о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной Голландии Мемфисом Депаем.
27-летний футболист пришел на правах свободного агента после окончания соглашения с французским «Лионом». Он заключил договор с «сине-гранатовыми» до конца сезона-2022/23.
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- Депай стал четвертым приобретением «Барсы» в это межсезонье. Ранее каталонцы взяли форварда сборной Аргентины Серхио Агуэро и защитника сборной Испании Эрика Гарсию (оба пришли из «Манчестер Сити» на правах свободных агентов), а также защитника «Бетиса» Эмерсона.
- В чемпионате Франции-2020/21 Мемфис забил в 37 матчах за «Лион» 20 мячей и отдал 12 результативных передач.
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