Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо неудачно подшутил над защитником Серхио Рамосом после его ухода из «Реала». Бразилец выложил совместное фото с экс-капитаном мадридцев, подписав его: «Привет, Серхио, помнишь ту ночь?!»

Похоже, Ронни имел в виду матч, в котором «Барса» разгромила «Реал» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2005/06, а сам бразилец оформил дубль. Все бы ничего, но Зубастик ошибся и выложил фото с сезона-2006/07, когда «Реал» взгрел «Барсу» (2:0) и выиграл Ла Лигу.

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Находчивый Рамос в ответ выложил фото чемпионского шествия «Реала»: «Я помню... Но то, что было несколько месяцев спустя, намного лучше».

На этом история не закончилась и выяснили отношения с помощью футбольного симулятора – сыграли матч в FIFA 21. Матч стал абсолютным восторгом для фанатов Класико («Реал» vs «Барса»), а бразильская звезда в цифровой версии показала, что слишком хороша для испанского защитника.

Заруба завершилась со счетом 3:0 в пользу Роналдиньо. Хотя у Рамоса был блестящий старт и он доминировал на протяжении всей первой игры, ему не удалось извлечь выгоду в конце. Матч транслировался в прямом эфире на официальном канале Twitch Gamers Without Borders.

Роналдиньо – обладатель «Золотого мяча»-2005.

Серхио Рамос стал одним из самых титулованных капитанов в истории «Реала». Он впервые надел повязку в 2016 году и за шесть сезонов выиграл 12 титулов. Для сравнения: у Касильяса семь титулов за пять сезонов, у Рауля – четыре за семь лет.

Рамос выступал за «Мадрид» с 2005 года. За 16 лет на «Сантьяго Бернабеу» Серхио провел 469 матчей и забил 72 мяча.

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