Президент «Барселоны» Жоан Лапорта придумал новый галактический проект в каталонском клубе.
Колумнист As Хавьер Матальянас написал, что на прошлой неделе Лапорте пришла в голову идея объединить на «Камп Ноу» аргентинца Лионеля Месси и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Сейчас президент «сине-гранатовых» работает над ее реализацией.
Жоан еще не связывался с агентом Криштиану Жорже Мендешем. Но он планирует выменять Роналду из «Ювентуса» и взамен отдать двух игроков «Барсы». В частности, в список возможных кандидатур для участия в трейде называют форварда Антуана Гризманна, полузащитника Филиппе Коутиньо и универсала Серджи Роберто.
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Мысль о трансфере Роналду возникла из-за нестабильной финансовой ситуации в «Барселоне». Лапорта не прорабатывал вопрос с высокой зарплатой португальца, но источники As уверяют, что по исследованиям некоторых экономистов объединение Криштиану и Месси увеличило бы доход каталонского клуба в два раза.
- Соглашение Криштиану Роналду с «Ювентусом» заканчивается в сезоне-2021/22. В Турине он не проходил дальше второго раунда плей-офф Лиги чемпионов, а в этом году впервые остался без победы в Серии А.
- Контракт Лионеля Месси заканчивается 30 июня, в «Барселоне» пока не объявляли о продлении договора с 33-летним аргентинцем.
- Роналду и Месси принадлежит рекорд по завоеванным «Золотым мячам». У Лео шесть индивидуальных наград от ФИФА и France Football, у Криша – пять.
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