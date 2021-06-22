В Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоялся ответный матч финала плей-офф испанской Сегунды, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано». Победу в матче со счетом 2:0 одержал «Райо Вальекано», отличились Альваро Гарсия и Оскар Трехо.

Удержать преимущество «пчелам» помог сын Зинедина Зидана – второй голкипер «Райо» Люка Зидан. Пока основной вратарь Столе Димитриевский помогает сборной Македонии на Евро-2020, его дублер Люка получил шанс по-настоящему показать себя. 23-летний Зидан был очень заметен в первом тайме, а его знаменитый отец с гордостью постил фотографии сэйвов в инстаграме.

Чемпионат Испании Зидан изжил из «Реала» игрока из-за конфликта с его сыном Люкой (El Confidencial) 07/11/2020 В 06:03

Люка Зидан совершил два очень сложных сэйва. Испанские медиа уверены, что Люка совершил настоящее чудо в матче против «Жироны», не позволив сопернику забить. Marca утверждает, что молодой голкипер отлично зарекомендовал себя и теперь абсолютно точно составит конкуренцию Димитриевскому. Люка помог своей команде победить и выйти в первый дивизион испанской Примеры спустя два года после вылета в Сегунду.

Люка – воспитанник футбольной кантеры мадридского «Реала».

За «Райо Вальекано» выступает с 2020 года.

Чемпионат Испании. 2-й дивизион Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир 24/04/2020 В 15:38