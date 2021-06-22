Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все-таки продолжит карьеру в каталонском клубе. Аргентинец принял предложение Жоана Лапорты по новому контракту.
Соглашение с Месси будет рассчитано на один сезон, у Лео значительно снизится зарплата. Такие условия обусловлены консультациями, которые клуб провел с Ла Лигой. В организации озабочены деликатной экономической ситуацией, с которой Лапорта имеет дело после принятия дел у Хосепа Бартомеу, сообщает Cadena COPE.
- Действующий контракт шестикратного обладателя «Золотого мяча» заканчивается 30 июня.
- В чемпионате Испании-2020/21 Месси забил 30 мячей в 35 матчах и отдал 9 голевых передач.
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