Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил президенту УЕФА Александера Чеферина, который днем ранее намекнул на некомпетентность Флорентино Переса.
«Мне показалось весьма странным то, что руководитель организации считает президента клуба, выигравшего Лигу чемпионов 13 раз, некомпетентным. Что же тогда можно говорить об остальных?» – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
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- Мадридский «Реал» лидирует после трех матчей чемпионата Испании с семью очками.
- Отношения Чеферина и Переса охладились после весенней попытки «Реала» и еще 11 клубов организовать Суперлигу. Мадридцы, «Барселона» и «Ювентус» по-прежнему не отказались от проекта.
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