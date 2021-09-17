Вице-президент «Барселоны», ответственный за экономические вопросы, Эдуард Ромеу восхищен деятельностью президента «Реала» Флорентино Переса. Он отметил, что «Барсе» ранее не хватило осмотрительности, что поставило клуб в непростое положение.
«Они реально в состоянии подписать Мбаппе и Холанна. «Реал» – большой и очень мощный клуб. Если бы мы проявили должную осмотрительность в предыдущие годы, то могли бы оказаться наравне с ним.
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Когда видишь, как Флорентино Перес управляет клубом, хочется снять шляпу. Думаю, никто не справился бы лучше него в экономических вопросах, равно как в вопросах бизнеса.
Я восхищен тем, как он ведет дела. Когда мы встречались лично, то он был крайне любезен. Я могу только похвалить его», – сказал Ромеу El Partidazo de COPE.
- Ушедшим летом «Барселона» не смогла продлить соглашение с Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги. Символ клуба ушел в «ПСЖ».
- Килиан Мбаппе в настоящее время играет за «ПСЖ», Эрлинг Холанн – за дортмундскую «Боруссию».
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