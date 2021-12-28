33-летний защитник «Реала» Марсело, играющий в составе команды с 2007 года, может завязать с футболом, если не сумеет продлить контракт. Таким шагом он исполнит мечту и закончить карьеру игроком мадридской команды. Кроме того, дети Марсело родились уже в столице Испании, и футболист не хочет вынуждать их трогаться с места.

Некоторые представители руководства «Реала» все же не против продлить соглашение с бразильцем, которое истекает летом 2022 года, но пока будущее его остается неопределенным. Ранее прошла информация, что футболистом интересуются на родине. Марсело хотели подписать «Ботафого» и «Флуминенсе», чьим воспитанником он и является.

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Если же «Реал» все же не продлит контракт с Марсело, то ему взамен могут предложить место в системе клуба.

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За время, проведенное в «Реале», Марсело сыграл 533 матча и по этому показателю уступает только Кариму Бензема (582). Бразилец забил 38 мячей и отдал 101 результативную передачу. В этом сезоне он отыграл лишь 138 минут в пяти матчах. Меньше только у нападающего Мариано Диаса (107 минут в трех встречах).

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Источник – Marca.

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