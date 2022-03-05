Реал Мадрид
    -
    23:00
    05.03.22
    Сантьяго Бернабеу
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Реал Сосьедад

      Футбол. Следите за матчем Реал Мадрид – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 5 марта 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Реал» уверенно летел к чемпионству, но забуксовал в последних турах. С января мадридцы не без проблем выжимали победы в матчах с хилыми соперниками, а теперь попали на «Сосьедад». Соперник летит на пятой строчке и выглядит очень стильно в этом сезоне. Следи за новой ошибкой «Реала» в этом текстовом лайве!