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Перед матчем
Валенсия - Барселона
Футбол. Следите за матчем Валенсия – Барселона на Eurosport.ru! 20 февраля 2022 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосе Бордалас или Хави? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Валенсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! В 25-м туре испанской Примеры «Барселона» зяглянет в гости к «Валенсии». Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы последим за противостоянием команд. Хави выводит «Барсу» из кризиса, получится ли у него справиться с «Валенсией»? Eurosport.ru расскажет обо всех самых интересных моментах матча.